Wü meets Spring Storm

Ein WüMeets der härteren Gangart wird am 4.5 serviert.Black Riding Hood aus Würzburg servieren Atmospheric Doom Rock und mischen schwere Riffs gekonnt mit Orgelsounds.Brachial geht es mit Gabriel aus Würzburg weiter, welche eine Mischung aus Death und Black Metal kredenzen und an diesem Abend eine Spezialshow spielen. Vehemenz aus Hammelburg präsentieren feinsten Black Metal und stellen an diesem Abend ihre zwei neuen Gitarristen vor. Abgerundet wird das Line-Up von Trinity Site, die mit ihrem Melodic Death Sound schon größere Bekanntheit im Umkreis erlangt haben.