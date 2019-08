Weltkindertage - Wie Kinder haben Rechte!

Tolle Mitmachangebote zu den Kinderrechten, veranstaltet vom Jugendreferat der Stadt Nürtingen zusammen mit vielen Kinder- und Jugendhilfeträgern

Wir Kinder haben Rechte!

2019 ist Kinderrechtsjahr! Und am 20. September ist Weltkindertag. „Wir Kinder haben Rechte!“ – so lautet das diesjährige Motto des Weltkindertages. UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk fordern, dass Kinder besser über ihre Rechte informiert und ernster genommen werden. Es ist wichtig, dass sie aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligt sind.

In ganz Deutschland finden im September hunderte Veranstaltungen statt. Darunter die wohl größten in Köln und Berlin.

„Das Kinderrechtsjahr 2019 eröffnet die Chance, dass Regierungen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und nicht zuletzt Kinder und Jugendliche selbst sich noch stärker für die Verwirklichung der Kinderrechte für jedes Kind engagieren. Dazu gehört auch, dass die Kinderrechte endlich explizit im deutschen Grundgesetz verankert werden“, erklärte Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland.

Zu diesem Anlass veranstaltet das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Nürtingen zusammen mit vielen anderen Akteuren die Weltkindertage vom 19. - 21. September. Höhepunkt wird eine Kinderrechte-Demo am Freitag, dem 20.09. sein. Die genaue Uhrzeit wird mit der Fridays for Future Demo an diesem Tag abgestimmt.

In Nürtingen wird seit vielen Jahren der Weltkindertag (20. September) mit Ak-tionen gewürdigt und so auf die Rechte der Kinder aufmerksam gemacht.

Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 garantiert allen Kindern das Recht auf Überleben, persönliche Entwicklung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt sowie das Recht auf Beteiligung – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Die Kinderrechte gelten in den Entwicklungsländern genauso wie in Industrieländern wie Deutschland. Deutschland hat die Kinderrechtskonven-tion 1992 ratifiziert und sich verpflichtet, diese umzusetzen.

Schirmherrin der Nürtinger Weltkindertage ist Frau Bürgermeisterin Annette Bürkner, die schon einige Impulse für die Kinder- und Jugendarbeit aus den Weltkindertagen übernommen hat.

Wir freuen uns auf viele kleine und große Besucher und Besucherinnen!

Programm Weltkindertage 2019

Plakate, Flaggen und Wimpel malen

Alles für die Kinderrechte-Demo

Kinder-Kultur-Werkstatt mi do fr

Straßen-Spiele

Auf der Straße malen, hüpfen und spielen.

Stiftung Tragwerk mi do fr

Offene Bühne

Verkleiden und Schminken, in verrückte Rollen schlüpfen, Fragen stellen und beantworten, Flashmob und Kinderrechtelied einüben... das Ganze wird ab und zu gefilmt.

TVFK mi do fr

Spielmobil

Recht auf Bewegung

Kinder- und Jugendreferat mi do fr

Kistenklettern

Traust Du Dich?

JaB mi do

Fourushiki Beutel

Aus einem Stück Stoff einen Beutel mit Knotentechnik machen.

Rudolf-Steiner-Schule mi

Buttons und Fotohalter

Bilder und Fotos schön präsentieren

Fachdienst Jugend Bildung Migration mi do

Esel zu Besuch

Streicheln und Zugucken.

(Nur bei passenden Wetter)

Rudolf-Steiner-Schule mi

Kinderrechte überall

Wie steht‘s mit Kinderrechten im Rest der Welt? - Infostand und Quiz

Schulsozialarbeit Nürtinger Grundschulen mi do

Schlaumäuse App

Mit zwei Mäusen das Land der Sprache retten: Es gibt Geschichten, Spiele, Deutschübungen. Die App ist Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch.

Stadtbücherei do

Capoeira

Workshop zum Mitmachen.

QLC mi do

Dosenwerfen

Sandbälle machen und werfen.

Tageselternverein do

KinderDemo

„Wir Kinder haben Rechte“

auch bei „Fridays for future“

alle fr

Spaß- und Mitmachlieder

Ben Daum bringt lustige und fetzige Lieder, die ins Ohr gehen und Freude machen. Zum Mitmachen!

Ben Daum , Schulsozialarbeit Roßdorf do

Offizieller Besuch

Zur Eröffnung kommt Bürgermeisterin Annette Bürkner

Stadt Nürtingen mi 15.30 Uhr

Waffeln/Kuchen/Snacks/Getränke

Gesamtelternbeirat mi

Schulwerkstatt e.V. do

Bruderhaus Diakonie fr