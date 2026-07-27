Wach auf, meins Herzens Schöne

Chamber Choir of Europe

Leitung Tristan Meister

Andreas Frese & Fabian Gehring Klavier

Die 40. Ausgabe des Hohenloher Kultursommers ist Grund genug zur Freude. Und um diese Freude zu untermauern wollen wir dieses Jahr beim Festabend gemeinsam mit Ihnen, liebes Publikum, singen! Ja! Sie dürfen bei diesem Programm selbst auch mitsingen, wenn Sie mögen. Es erwarten Sie Liebeslieder, Walzer und vieles mehr, von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn und Fanny Hensel oder Friedrich Silcher. Sogar bei einem schwedischen Vokalstück dürfen Sie mitwirken.

Zu den bekannten Volksliedern wie Die Loreley oder Der Mond ist aufgegangen werden auch lustige Kanons oder sphärische Improvisationen eingeflochten, um den Chorgesang aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und erfahrbar zu machen. Natürlich dürfen Sie dem unnachahmlichen Klang des Chamber Choirs of Europe, dessen Sängerinnen und Sänger aus ganz Europa stammen, unbeschwert genussvoll lauschen.

Konzert #46