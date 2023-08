Der Wachauer Abend ist ein Weinfest, das von den Altstadtfreunden Wassertrüdingen organisiert wird. In der Alten Säge, im Wörnitzpark, werden verschiedene Schmankerln angeboten.

Brotzeiten und Weine - angelehnt an die typischen Abende in den Heurigen der Wachau - laden zu einem gemütlichen Abend ein. Eine musikalische Untermalung des Abends sorgt für eine Stimmung wie in der Wachau in Niederösterreich.

Kommt vorbei und genießt zusammen einen gemütlichen Abend bei dem einen oder anderen Glas Wein.