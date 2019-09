»Wachet auf, ruft uns die Stimme« ...in Johann Sebastian Bachs Kantate zu, ruft zum Glauben und zum Zuhören auf und ruft in den Raum hinein. Ein Raum, der zu Bachs Zeiten eine Kirche war, in der sein instrumental begleitetes Vokalwerk als Teil des Gottesdienstes erklang.

Auf eine Reise in die Gegenwart nehmen Hans-Christoph Rademann und die Gaechinger Cantorey diese Kantate, indem sie die Stimme in den Stuttgarter Wagenhallen erklingen lassen. Über die Kraft der Räume, die Aktualität der Musik und seinen ganz persönlichen Zugang zu diesem Werk wird Hans-Christoph Rademann mit Ihnen sprechen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOHANN SEBASTIAN BACH

Kantate »Wachet auf, ruft uns die Stimme« BWV 140

Isabel Schicketanz | Sopran

Christopher Renz | Tenor

Martin Schicketanz | Bass

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann | Moderation und Dirigat