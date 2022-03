Wachsen und Vergehen – der Wald ein Kreislaufmodell?

Der Wald steht und fällt (buchstäblich) mit seinen Bäumen. Er ist ein Ort des ständigen – und oft gleichzeitigen – Sterbens und Entstehens neuen Lebens. Was uns für einzelne Bäume klar und selbstverständlich ist, nehmen wir für den Wald als Lebensraum nur sehr selten bewusst wahr. Warum ist das so? Wie hängt Leben und Sterben in den Wäldern zusammen? Können und sollten wir Einfluss darauf nehmen? Einige Hinweise, Erklärungen und Überlegungen dazu.

Vortrag von Prof. Dr. Bastian Kaiser, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

Sollten sich die derzeitigen Bestimmungen ändern, könnte der Vortrag im LebensPhasenHaus, Rosenau 9, 72076 Tübingen stattfinden.