Richard Wagner nahm im Leben Loriots einen ganz besonderen Platz ein. Wie kann es also anders sein, als dass Loriot seine ganz eigene Version von Wagners „Ring“ als kurzweilige Zusammenfassung der vier Opern frei nach dem Motto „Was Sie schon immer über Siegfried wissen wollten“ schuf? Er schaffte es, Wagners 16 Stunden dauerndes Opus an einem Abend gekürzt zu präsentieren und brachte endlich Licht in die komplizierte Handlung – amüsant und scharfsinnig.

Seit Jahren begeistert der „Ring an 1 Abend“, den Loriot oft selbst zur Aufführung brachte, Laien und Wagnerianer gleichermaßen. Mit Jan Josef Liefers führt einer der beliebtesten deutschen Schauspieler durch den „Ring des Nibelungen“, dessen Uraufführung sich 2026 zum 150. Mal jährt. Als Gerichtsmediziner Dr. Boerne im „Münster-Tatort“ lässt sich Liefers seit über 20 Jahren mit Wagner-Opern die Arbeit versüßen. Doch statt den Boerne zu geben, begibt sich Liefers an diesem Abend mit Loriots Text ganz in Wagners Welt der Nibelungen. Der musikalische Teil mit großen Szenen aus „Das Rheingold“, „Die Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ wird von einem hochkarätigen Solistenensemble sowie der Staatskapelle Weimar unter der Leitung von Heiko Mathias Förster bestritten. Wagners „Ring“ in gut drei Stunden – kann das gut gehen? Ja, es kann!

Wagner/Loriot: Der Ring an 1 Abend

Loriots Einführung in Richard Wagners Götterwelt mit Jan Josef Liefers

Siegmund / Siegfried: Thomas Mohr / Alberich & Gunther: Bjørn Waag

Hagen: Sorin Alexandru Coliban / Mime & Loge: Cornel Frey

Wotan & Wanderer: Aris Argiris / Brünnhilde: Sonja Šarić

Sieglinde & Gutrune: Brit-Tone Müllertz

Fricka / Waltraute: Bernadett Fodor / Woglinde: Catalina Bertucci

Floßhilde: Manuela Leonhartsberger / Wellgunde: Christina Sidak

Staatskapelle Weimar

Heiko Mathias Förster, Leitung