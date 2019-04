"Wahlopoly" zur Europawahl

Welche Positionen vertreten die Kandidaten für die Europawahl am 26.Mai 2019, welche Menschen wollen für uns Europa gestalten? In Zusammenarbeit mit dem DGB lädt der Club Bastion ein zu einem unterhaltsamen und lehrreichen Abend in Club. Unter bewährter Leitung der freien Journalistin Gesa von Leesen spielen die eingeladenen Kandidatinnen und Kandidaten für das Europaparlament "Wahlopoly". Das Spiel ermöglicht auf unterhaltsame und erfrischende Art die Standpunkte der einzelnen Kandidaten und Parteien zu erfahren. Gleichzeitig ist eine Interaktion zwischen den KandidatInnen und den Wählerinnen und Wählern nicht nur möglich, sondern explizit erwünscht. Schlagfertigkeit, Sachkenntnisse und klare Standpunkte sind gefordert. Unterhaltsamer und bürgernäher kann Wahlkampf nicht sein.