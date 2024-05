Wahlpodium zur Kulturpolitik

Anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl organisieren die Reutlinger Kultureinrichtungen eine Veranstaltung, bei der verschiedene Fragenkomplexe rund um die Kulturpolitik in Reutlingen erörtert werden. Dabei berichten die Vertreter*innen verschiedener Fraktionen aus dem Gemeinderat, die sich zur Wahl stellen, von ihren Ideen und Plänen zur Kultur und Kulturentwicklung in der Stadt. Initiiert von franz.K, Württembergischer Philharmonie, Volkshochschule und dem Theater Reutlingen Die Tonne wird es unter Moderation von Andreas Roth auch für das Publikum Gelegenheit geben, die (künftigen) Gemeinderatsvertreter*innen direkt darüber zu befragen, wie sie sich für Kultur einsetzen werden, welche Bereiche ihnen am Herzen liegen und wo sie Unterstützungsbedarf sehen.

Der Eintritt ist frei.