Wahre Liebe wedelt mit dem Schwanz

Benefiz-Abend für die "Tierhilfe Hoffnung e.V." mit Gabriele Busse: Comedy, Texte und Lieder über Hunde, Männer und andere Tiere... vor allem aber über die (Hunde-)Liebe - das fröhlichste Gefühl der Welt! In ihrem neuen Programm beleuchtet die Kabarettistin und Hundetrainerin Gabriele Busse unsere Beziehung zu Hunden und anderen Tieren und fragt sich, wie ein paar Kilo wedelndes Fell es schaffen, unsere Herzen in Sekundenschnelle zu erobern und sich darin für immer einzunisten. Und warum wir Hunde manchmal fast mehr lieben als unseresgleichen: Wer einen Hund hat, weiß, dass Liebe auch mit Mundgeruch, nicht existenter Körperhygiene, absoluter Wortkargheit und beharrlichem Dauerstalking vereinbar ist. Wer einen Hund hat, weiß auch, was "bis dass der Tod Euch scheidet" bedeutet: Ein ganzes kurzes Leben lang mit der unbedingtesten Liebe der Welt überschüttet werden von einem zauberhaften Geschöpf, das der Menschheit seit Tausenden von Jahren nicht von der Seite weicht und uns seitdem zeigt, wie Liebe geht - nämlich eigentlich ganz leicht. "Gabriele Busse gelingt der Spagat zwischen spaßhafter Comedy und Nachdenklichkeit – vielleicht deshalb, weil sie so authentisch und auch ein wenig zerbrechlich wirkt.“ (Allgemeine Zeitung Uelzen)