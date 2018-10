Seit Oktober ist die Dauerausstellung „ Wahrnehmen mit Augen, Ohren und Händen“ in der Explo-Halle im Zoo wieder eröffnet.

Ab sofort können alle neugierigen großen und kleinen Besucher, wieder nach Herzenslust experimentieren. In der interaktiven Ausstellung laden Exponate zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Physikalische Phänomene werden dadurch begreifbar und anschaulich dargestellt. Bei uns sind Schatten bunt oder wir verwandeln unsere Besucher in Frösche, wie all dies funktioniert kann man bei einem Besuch herausfinden. Tierisch wird es in der Ausstellung So hören Tiere“. Sie vereint interaktive Exponate und Informationen zum Gehör von Tieren und zieht Vergleiche zur Wahrnehmung des Menschen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. An vielfältigen Stationen entdecken die Besucher selbst faszinierende Geheimnisse aus der Tierwelt und erfahren spielend leicht Grundlagen der Naturwissenschaften. Dass die Wahrnehmung von Tönen nicht immer ausschließlich mit den Ohren erfolgt und beispielsweise Elefanten über Infraschall viele Kilometer weit entfernt miteinander kommunizieren, ist dabei ebenso erstaunlich wie die Tatsache, dass einige Heuschrecken mit dem Knie „hören“ können.

Das ExploHeidelberg ist ein interaktives Zentrum mit naturwissenschaftlichem Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Schulklassen. In der interaktiven Dauerausstellung rund um Naturwissenschaft und Technik laden abwechslungsreiche Stationen kleine und große Wissenschaftsbegeisterte zum Spielen und Experimentieren ein.

Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche Sonderausstellungen und Workshops zu verschiedenen Schwerpunkten, wie z.B. Optik, Akustik, Statik, Bionik oder Technik (Robotik, Elektronik und Energie). Auch Kindergeburtstage können im ExploHeidelberg gefeiert werden. Weitere Informationen zu den Angeboten des ExploHeidelberg finden Sie unter: www.explo-heidelberg.de

Beide Ausstellungen sind täglich geöffnet, der Eintritt ist bereits im Zoo-Eintritt enthalten. Pressekontakt ExploHeidelberg: Petra Mohr mohr@explo-heidelberg.de, Tel.: 06221 7282346 Öffnungszeiten im Oktober: täglich von 11.00 - 17.00 Uhr Öffnungszeiten ab November: Mo. - Sa. von 11.00 - 16.00 Uhr und So. von 10.00 - 16.00 Uhr