Kinotreff 50plus: "Enkel für Fortgeschrittene"

Im Traumpalast Waiblingen, Bahnhofstraße 50-52, findet im Rahmen der Kooperation mit dem Stadtseniorenrat Waiblingen der „Kinotreff 50plus“ bei Kaffee und Kuchen statt.

Ab 15.00 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher im Foyer auf den Film „Enkel für Fortgeschrittene“ einstimmen lassen oder einfach nur einen kleinen Plausch mit anderen Kinofans halten. Der Film beginnt um 16.00 Uhr.

Nachdem Karin (Maren Kroymann) in ihrer Aufgabe als Leih-Oma richtig aufgeht, war sie ein Jahr lang in Neuseeland, um dort als Granny-Au-pair zu arbeiten. Nun ist sie voller Tatendrang zurück in Deutschland bei ihrem Ehemann Harald (Günther Maria Halmer) und muss leider entdecken, dass sie während ihrer Abwesenheit durch eine andere ersetzt wurde.

Kurzerhand fasst sie den Entschluss, gemeinsam mit ihren Freunden Philippa (Barbara Sukowa) und Gerhard (Heiner Lauterbach) die Leitung des Schülerladens „Schlüsselkinder“ zu übernehmen. Vielleicht kommt sie so nach dem Verrat ihres Mannes auf andere Gedanken. Doch leichter gesagt als getan, denn hier wird das Trio mit der Lebenswelt der heutigen Teenager konfrontiert.

Aber eins steht fest: So leicht lassen sich die Drei nicht unterkriegen und so gelingt es ihnen nach und nach, sich nicht nur den Herausforderungen des Schülerladens, sondern auch ihren ganz eigenen zu stellen.