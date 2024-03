Hannes Wittmer | Singer-Songwriter Konzert

Kurztext:

Fast fünf Jahre ist es her, dass Hannes Wittmer sein Alter-Ego „Spaceman Spiff“ abgelegt hat, unter dem er hunderte Konzerte gespielt und sich zu einem der beliebtesten deutschsprachigen Singer-Songwriter entwickelt hatte.

Nicht nur der Name hat sich mit diesem Schritt geändert, sondern auch die Art, wie der Würzburger Musiker seinen Beruf interpretiert. 2021 wurde es still um den Musiker. Der Kraftakt der letzten Jahre hatte seine Spuren hinterlassen und er wurde von Depressionen eingeholt. In der Folge wanderte er 500 Kilometer durch Frankreich, lebte in Lyon, es entstand neue Musik und Schritt für Schritt fand er den Weg zurück – auch mit neuen Songs auf die Bühne.

In seinem Blog gibt es zahlreiche Texte über seine Erfahrungen mit dem Versuch, sich aus einer stetig wachsenden Welt herauszuhalten, stattdessen gesundzuschrumpfen und auf Spendenbasis zu arbeiten.

Während der Pandemie organisierte er online Treffen für Menschen, die sich einsam fühlten oder nach Austausch sehnten. Seinem Podcast „Was tun(?)“ spricht er seitdem mit Gästen wie Marcus Wiebusch, Judith Holofernes und einer Aktivistin der letzten Generation über die eigene Ratlosigkeit, Überforderung und die Suche nach Handlungsmöglichkeiten. Diese Haltung spiegelt sich auch in seinen poetischen Liedtexten wider, die seit jeher mindestens so viele Fragen aufwerfen, wie sie Antworten zu geben versuchen.