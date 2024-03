Klartext reden!

Anerzogene Kommunikationsmuster hindern Frauen und Männer in ihrem Durchsetzungsvermögen und erschweren unnötig Arbeitsprozesse. Überzeugen Sie durch eine klare und übereinstimmende Kommunikation - und Sie bekommen, was Sie wollen. Wir gehen der Frage nach, was uns daran hindert, Klartext zu reden, wir besprechen rhetorische Weichspüler, lernen "Nein" zu sagen ohne Schuldgefühle und verbal, nonverbal und paraverbal zu überzeugen.