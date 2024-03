Liedfett Hi-Tour 2024

"Hi"-Tour 2024

Schwanen goes #IndiePop

VagabundenPunk im Waiblinger Kulturhaus!

Es ist endlich wieder soweit: Liedfett gehen auf Reisen, um erlesene Clubs - unter anderem auch das Schwanen in Waiblingen - in kochende Schmelztiegel der Freude zu verwandeln.

Im Frühjahr 2024 laden die gehaltvollen Livematrosen zum entfesselten Tanze, um allerorts Euphorie und Ekstase zu streuen. Es wird mit Sicherheit rockgebrettert, bis der Moshpit glüht. Liedfetts Qualität liegt schließlich seit jeher darin, ihre Energie ohne Verzögerung bereits mit dem ersten Takt auf das gesamte Publikum zu übertragen und mit jeder weiteren Melodie rhythmisch weiter in die Höhe zu schrauben, bis das Augenleuchten des glücksbeseelten Auditoriums den Horizont erhellt. Also jedenfalls so ungefähr.

Im Gepäck haben sie, neben ihren liebgewonnenen Klassikern natürlich, auch ein ganz neues Prunkstück von einem Album dabei: „Hi!“ Ein Willkommensgruß der Revolutionsdirektion.

Die Hamburger Freigeister von Liedfett melden sich auf „Hi!“ mit neuesten Hymnen zum Dasein zurück. Während ihrer fortdauernden Odyssee durch die Wirren der Welt, haben sie ein weiteres Mal einen perfekten Soundtrack für all ihre Eindrücke gezaubert und jeder sinnsuchenden Sprachlosigkeit die passenden Worte geschenkt. Ihr Blick auf das Leben hat sich hier und da womöglich verändert, aber ihre Haltung bleibt stets dieselbe: Liedfett hören auf ihre Herzen und lassen das Glück zu.

Sie sind die Mitternachtsgäste, die uneingeladen auf der öden WG-Party erscheinen, um dann überraschend die Stimmung zu retten. Spielen Liedfett auf, tanzt die ganze Küche.

Auch auf ihrem neuen, sechsten Album „Hi!“ setzen Liedfett sich über alle Genregrenzen und Szene-Konventionen hinweg und damit durch: Ob Punkrock-Gitarren oder sphärische Beats aus den Schatten des Industriegebiets, Songwriter-Poeme oder HipHop-Skills, Popmelodien und Hamburger Schule: Liedfett segeln mit offenen Ohren durch alle Gewässer und finden dabei ihren ganz eigenen Weg, ihre Gedanken perfekt zu ummanteln und als smarte Dreiminüter direkt in die Herzen der Menschen zu entlassen.

Ihr Weg ist die Musik, ihr Treibstoff der Optimismus. Ein Punk mit Blumen im Haar, ein Grashalm, der durch den Asphalt bricht. Liedfett reißen die Fenster der Welt auf, damit die Realität mal auslüften kann.

Präsentiert vom Kulturhaus Schwanen gemeinsam mit dem Stuttgarter Feierabendkollektiv & clubCANN