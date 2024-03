Vor12Club (Early Disco)

Schon wieder eine Woche den Traum gelebt?!

Oder wieder nur sieben Tage zwischen Alltagsstress, Arbeitsalltag, Familienmanagement, Schulhof, Einkaufsregalen, Sandmännchen und der Tagesschau?

Dann auf am Freitagabend ins Kulturhaus Schwanen.

Vor12Club goes Indie Pop mit die „Die Fisimatenten“ (Former Keller Klub Residents).

Ab 19 bis 23 Uhr heißt es bei uns: „I don’t care, I love it.“

Abschalten, Abtanzen & Abfeiern!

Dieses Mal zu Brit-Pop, Garage, Indie, Synthies, Wave und alle Nuancen dazwischen und darüber hinaus.

Get ready for the floor mit Genesis Owusu, Dream Nails, Team Scheisse, Italia 90, Wet Leg, Luis Ake, Salò, Blondshell, Fuffifufzich, Tune-Yards, Tränen, Benee, FM Belfast, Kakkmaddafakka, King Krule, Shout Out Louds, Pisse, The Beaches, Blond, Foals und und und.

Wir machen den Freitagabend zur Me-Time für Eltern, Alltagsgestresste, Familienmenschen, (Care-)Arbeiter:innen und alle anderen Tanzwütigen.

Um Punkt 19 Uhr geht es los und um 23 Uhr ist es schon wieder vorbei – denn wir wissen doch alle: Samstagmorgen kommt dann wieder das Sams.