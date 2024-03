``Waiblinger Stadtsanierung´´, eine fünfzigjährige Erfolgsgeschichte.

Von 1974 bis heute, von der autogestressten Stadt zur Oase der Begegnung, der Kultur und zur sozialen und zur grünen Mitte unter Erhaltung der historischen Bausubstanz.

Wer sitzt nicht gerne am Marktplatz oder an einem der vielen Plätze und Ecken mit Gastronomie, sucht Ruhe und Erholung in der nahe gelegenen Erleninsel oder in der Talaue.

Wer geht nicht gerne in den Biergarten zur Erfrischung, in eine der Kultureinrichtungen wie das Stihl Museum, das Kulturhaus Schwanen oder zur Besinnung in eine unserer Kirchen?

Möchten Sie wissen wie das alles in den letzten Jahren erstritten, gebaut, geändert wurde? Dann sind Sie herzlich eingeladen auf diese Tour.