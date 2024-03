Unter dem Motto »Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« verspricht der Veranstalter mit hochkarätigen Acts in verschiedenen Lokalen wieder jede Menge Party-Spaß und das sogar bis in die frühen Morgenstunden. Denn wenn die Bands nach 1 Uhr die Musik ausklingen lassen ist noch lange nicht Schluss. Die Party mit DJ geht danach teilweise in den Lokalen bis 4 Uhr weiter. Garantiert sind rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen.