Waiblingen erfrischt: Bier-Edition

Kühle Wein an lauen Sommer- und Herbstabenden, dazu unterhaltsame Live-Musik und kleine Gaumenfreuden - das ist "Waiblingen erfrischt"!

Nicht immer - denn heute spielt Waiblingen verrückt und geht zum ersten Mal als Bier-Edition an den Start!

Freuen Sie sich auf einzigartige Bierkreationen von Eremita Bräu, begleitet von Biersommelier Thilo Schramm aus Beinstein. Gastronomisch verwöhnt Sie das PIU Waiblingen mit frischer und mediterraner Küche. Ein wunderbarer Abschluss der "Waiblingen erfrischt"-Reihe 2025.