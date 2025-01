Hervorragende Weine, Köstlichkeiten aus der Waiblinger Gastronomie und stimmungsvolle Musik – das alles gibt es jetzt auch im Winter! „Waiblingen erfrischt“ geht in die Winteredition und lädt an drei Abenden in den ersten beiden Monaten des Jahres zum After Work von 17 – 20.30 Uhr auf dem Marktplatz ein.

Feuertonne und eine gemütliche Beleuchtung unter den Arkaden sorgen für ein wunderschönes Flair auf dem Waiblinger Marktplatz!