Ausgesuchte Weine zum Erkunden und Genießen, Live-Musik und kleine Leckereien – so kann nach getaner Arbeit der Tag im Freien ausklingen und der Abend gemütlich beginnen.

Wenn der Wein kühl und die Abende lau sind, dann heißt es wieder „einfach probieren“ bei der Veranstaltungsreihe Waiblingen erfrischt. Von Juli bis September immer donnerstags trifft sich Waiblingen ab 17 Uhr in der Innenstadt zur Weinprobe.

Wechselnde Weingüter aus dem gesamten Remstal bringen ihre Kellerschätze zum Verkosten, flankiert von kleinen Snacks als Weinbegleiter. Untermalt wird das geschmackliche Erlebnis durch die passende Live-Musik. In gemütlicher Runde beim plätschernden Brunnen und einem ausgewählten Tropfen Wein kann man so gemütlich den Feierabend genießen. „Waiblingen erfrischt“ findet an 13 Donnerstagabenden in Folge statt.