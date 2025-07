Kühle Wein an lauen Sommer- und Herbstabenden, dazu unterhaltsame Live-Musik und kleine Gaumenfreuden - das ist "Waiblingen erfrischt"!

Immer donnerstags, von 17 bis 21 Uhr, trifft sich Waiblingen in der Innenstadt zur Weinprobe. Wechselnde Weingüter aus dem gesamten Remstal bringen ihre Kellerschätze zum Verkosten, flankiert von kleinen Snacks der regionalen Gastronomen als Weinbegleiter. Untermalt wird das geschmackliche Erlebnis durch die passende Live-Musik. So kann man in gemütlicher Runde den Feierabend genießen.

GASTGEBER DES ABENDS:

Weingut Escher & Restaurant Bachofer

Musik: wird in Kürze veröffentlicht

Das Remstal gehört beim Wein inzwischen zu den allerersten Adressen. Mit seinen sonnenverwöhnten Reblagen sind hier beste Bedingungen für ausgezeichnete Weine vorhanden. Dies belegen die zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen. Egal ob Rotwein, Weißwein oder Rosé, Sekt oder Secco – die Vielfalt und Qualität der hiesigen Weine lässt sich am besten in geselliger Runde entdecken. Passend zu den erlesenen Tropfen ist auch die Bewirtung, angefangen mit den raffinierten Köstlichkeiten des Waiblinger Sternekochs Bernd Bachofer bis zum rustikalen Zwiebelkuchen. Live-Musik von wechselnden Bands und Solokünstlern sorgen für Urlaubsfeeling pur. Bei "Waiblingen erfrischt", dem beliebten After Work Event im Sommer, kommen alle Besucher und Besucherinnen auf ihre Kosten.

Folgende Weingüter schenken in diesem Jahr ihre exzellenten Tropfen aus:

Weingut Aldinger (5.6.), Weingut Idler und Weingut Knauß (12.6.), Weingut Schnaitmann (19.6.), Weingut Haidle (3.7.), Weingut Schwegler (10.7.), Weingut Beurer (17.7.), Weingut Heid (24.7.), Weingut Sterneisen (31.7.), Weingut Escher (7.8.), Weingut Kuhnle (14.8.), Weingut Medinger (21.8.), Weingut Häußermann (28.8.), Weingut Zimmerle (4.9.), Weingut Ellwanger (11.9.), Weingut Gold (18.9.), Weingut Maier (25.9.), Eremita Bräu (02.10.)