Waiblingen feiert BUNT!

Am Donnerstag, den 11. Juli 2025, ab 19 Uhr, wird es laut, bunt und lebendig im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen: Der Jugendgemeinderat (JGR) der Stadt Waiblingen lädt im Rahmen der „WIR sind BUNT Jugendkulturwoche“ zur großen Jugendkulturnacht ein!

In Kooperation mit dem Kulturhaus Schwanen, dem WIR sind BUNT Festival-Team und dem Jugend goes Zukunft Fellbach e.V. feiern wir die Vielfalt unserer Jugendkultur.

Was erwartet euch an diesem Abend? Das bleibt vorerst eine Überraschung! Fest steht: Es wird ein Mix aus Musik, Tanz und kreativen Aktionen…

Noch laufen die Planungen auf Hochtouren, aber eines ist sicher: Die Atmosphäre wird energiegeladen und die Nacht wird unvergesslich. Ihr könnt euch auf eine bunte, vielfältige und inklusive Party freuen, bei der alle willkommen sind und gemeinsam feiern können.

Kommt vorbei und lasst uns die Jugendkultur in all ihrer Vielfalt und Power zelebrieren. Tanzt, lacht und vernetzt euch in einer Nacht, die für alle etwas bereithält – ob Indie-Pop, Club-Sounds oder einfach gute Vibes!

Weitere Informationen bald unter jgr-wisibu.kulturhaus-schwanen.de

und auf Instagram unter @kulturhausschwanen &@ jgr_wn