Sobald die Sonne am Freitag, 1.Oktober, untergeht, wird die Waiblinger Innenstadt in ein farbiges Lichtermeer getaucht. Die historischen Gebäude in der Altstadt werden zur Leinwand für faszinierende Lichtkunst. Leuchtende Walkacts und Live-Musik begleiten die lange Einkaufsnacht.

Flanieren Sie bei stimmungsvollem Ambiente durch die Innenstadt und genießen die vielfältigen Angebote der Gastronomie und des Einzelhandels. Die Waiblinger Fachgeschäfte haben bis 23 Uhr für Sie geöffnet.