Ein Projekt der Stadtbücherei Waiblingen in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung OSIANDER und der Buchhandlung Taube.

Eine Stadt, ein Buch – Waiblingen liest! Wer kennt ihn nicht, den Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry? Der französische Autor schuf Mitte des 20. Jahrhunderts ein zeitloses Kunstmärchen, das in einer bezaubernden kleinen Geschichte große Gedanken zu Moral, Werten, Ethik und Freundschaft transportiert.

Die Stadtbücherei Waiblingen verschenkt pünktlich zu den Sommerferien insgesamt 500 Exemplare an ihre Leserinnen und Leser. Zwischen dem 23. Juli und dem 10. September dürfen alle Benutzerinnen und Benutzer ab 16 Jahren mit gültigem Leseausweis ein Gratisexemplar in der Stadtbücherei im Marktdreieck abholen (so lange der Vorrat reicht). In den darauffolgenden Wochen findet ein bunter Reigen aus Veranstaltungen in der Bücherei und den Buchhandlungen OSIANDER und Taube statt.

Die Stadtbücherei zeigt eine Ausstellung mit den Originallithographien. Eine Hörstation bietet die Gelegenheit, die Geschichte des Kleinen Prinzen in der vertonten Variante zu genießen. Ein Preisausschreiben lockt mit attraktiven Gewinnen. Lust auf etwas Abwechslung in der Mittagspause? Die Buchhandlung Taube bietet mit kurzen mittäglichen Lesungen quasi „Literatur to go“!

Saint-Exupéry veröffentlichte seinen „kleinen Prinzen“ 1943, ein Jahr vor seinem eigenen rätselhaften Verschwinden. Das Buch wurde bis heute in über 140 Sprachen übersetzt und zählt mit über 140 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Büchern der Welt. Es sind seine zeitlosen Aussagen zu Themen wie Freundschaft, Liebe und das Leben, die seit einem dreiviertel Jahrhundert die Menschen in ihren Bann ziehen. „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, so der Kleine Prinz in seinem wohl bekanntesten Zitat.

Mit der Aktion „Waiblingen liest“ soll herzlich eingeladen werden zum Neu-Entdecken, Nochmal-Lesen, Querbeet-Stöbern, Lieblingsstellen-Finden, Inspirationen-Sammeln und zum gemeinsamen Lesen der märchenhaften Erzählung.

Termine: