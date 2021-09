Waiblinger Kammerorchester

Selten zu hörende Meisterwerke sind ein Markenzeichen des Waiblinger Kammerorchesters und in diesem Programm ist zwar der Name Carl Maria von Weber bekannt, aber sein Konzert für Fagott und Orchester ist eine kompositorische Rarität: mit virtuosem Esprit, erhabener Würde und einer Prise Humor lotet Weber die ganze Facette dieses tiefen Holzblasinstrumentes aus. Als Solist wird Herr Prof. Tobias Pelkner zu hören sein: Neben Preisen und Rundfunkproduktionen beeindrucken seine Wirkungsstätten wie die Hamburger und Bayerische Staatsoper, die Rundfunkorchester des SWR, WDR, NDR und seine Station als Solo-Fagottist der Stuttgarter Staatsoper; seit 2016 ist er Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters. Anschließend präsentiert der Klangkörper eine gewichtige Säule der klassischen Orchesterliteratur: die faszinierende große g-Moll Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Gehörend zu den meistbesprochenen Werken überhaupt, gilt sie in ihrer handwerklichen Meisterschaft von den ersten Takten der Einleitung bis zu den letzten Takten des Finales als kompositorisches Kaleidoskop, deren Stimmungen einen enormen Sog ausüben.

Zudem spielt das WKO am Sonntag, 17. Oktober 2021 um 19 Uhr ebenfalls im Bürgerzentrum ein Tango-Konzert mit Lothar Hensel, Bandoneon sowie mit Tangotänzern. Die Einführung beginnt um 18 Uhr.

Solist: Prof. TobiasPelkner – Fagott

Leitung:Knud Jansen