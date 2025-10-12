Waiblinger Kammerorchester

Klangfarben vergangener Epochen.

Ein Abend, der musikalische Brücken zwischen Barock, Romantik und der Moderne schlägt. Den Auftakt bildet Vivaldis kraftvolles Concerto für Streicher in c-Moll, gefolgt von Johann Wilhelm Hertels strahlendem Trompetenkonzert in Es-Dur, in dem die junge Solistin Johanna Spegg ihr Können unter Beweis stellt. Mit Peter Warlocks rhythmisch markanter Capriol Suite taucht das Orchester in tänzerische Renaissanceklänge ein.

Nach der Pause erklingen zwei lyrisch-verträumte Old English Songs von Frank Bridge, bevor Edvard Griegs berühmte Holberg-Suite im Stil des 18. Jahrhunderts den Abend stilvoll beschließt – ein Programm voller Eleganz, Kontraste und musikalischer Zeitreisen.