Waiblinger Song Slam

MusikerInnen Contest

„Es geht nie um den Sieg. Es geht immer um die Songs." Selbstgeschriebene Songs in Wohnzimmeratmosphäre.

Vier wagemutige Musiker:innen treten mit ihren eigenen Songs miteinander gegeneinander an. Ein Abend voller Musik und Poesie. Das Publikum entscheidet, wer ins Finale vorstößt und den goldenen Blumentopf mit nach Hause nimmt!

Moderation: Tobias Dellit

Entweder per Anmeldung unter songslam@kulturhaus-schwanen.de oder Du wirfst Deinen Namen einfach in den offenen Topf am Eingang und wirst spontan auf die Bühne gelost!: