Waiblinger Wandertage

Der Schwäbische Albverein (Ortsgruppe Waiblingen) führt auf den neuen Wanderwegen zur Remstal Gartenschau.

Auf dem leichten, abwechslungsreichen Wanderweg „Rems und Reben“ erleben Sie auf seinen 6,6, km verschiedene Kulturlandschaften, die das Untere Remstal prägen. Zu Beginn führt der Weg vorbei an Streuobstwiesen den Sörenberg hinauf. Dort eröffnet sich eine schöne Aussicht über die gepflegten Weinberge des Sörenbergs in Waiblingen-Neustadt. Tafeln des Neustädter Weinlehrpfades erläutern Interessantes zum Weinbau. Am Weinberghäuschen der Familie Haußermann gibt es eine kleine Pause. Ausschank und Imbiß des Weinguts kann an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr genossen werden. Vorbei an der Gipsmühle, der Martinskirche mit ihren mittelalterlichen Freskenführung in der Kirche - und dem dörflichen Neustadt geht es hinunter an die Rems. Bis zur Waiblinger Altstadt bewegt man sich mit direktem Blickkontakt zur Rems flussaufwärts. Der Wanderweg endet am Galerieplatz mit dem Haus der Stadtgeschichte und der Galerie Stihl.

Veranstaltungsort:

Treffpunkt ist der S-Bahnhof Neustadt-Hohenacker.