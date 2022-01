Waiting for... – Schultheater-Gastspiel

Warten, warten, warten. Wir warten auf den Bus, auf ein Päckchen, auf das Essen, auf den Einlass, auf eine Antwort, aufs Wochenende. Wir warten darauf, dass alles besser wird, dass etwas passiert, dass das Leben nach der Schule endlich so richtig beginnt – und manche warten auf den Tod. In Anlehnung an Samuel Becketts Klassiker „Warten auf Godot“ hat sich der Literatur- und Theaterkurs der Jahrgangsstufe 2 des Friedrich-List-Gymnasiums Reutlingen mit dem Thema „Warten“ beschäftigt. Also – worauf wartet ihr noch?

Leitung Susanne Mayer

Mit Lilli Hermann, Nicole Hotzel, Alina Kautz, Jula Keller, Maria-Isabel Schneck, Nina Ulitzsch, Lisa Ulmer, Isabel Zeiler

Karten nur über das Schulsekretariat erhältlich: tel. 07121 3034551

Homepage: list-gymnasium.de