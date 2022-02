Wald / Forest

Theater Lindenhof Melchingen meets Bare Theatre Collective London

Der Wald ist ein fantasievoller Ort voller Geschichten, Träumen und unterschiedlichsten Wesen, die in ihm wohnen, ihn durchqueren oder sich in ihm verirren. Der Wald könnte grausam zu ihnen sein, aber auch der friedvollste, schützendste Ort, den man sich vorstellen kann. Die scheinbar zeitlose Atmosphäre und Macht des Waldes konfrontiert uns mit Fragen nach uns selbst, aber auch nach der Zukunft und den ökologischen und sozialen Verhältnissen unserer Welt. Der Wald kann nur ein Wald sein, solange es Bäume in ihm gibt.

Gemeinsam mit dem Bare Theatre Collective aus London widmen sich die Ensemblemitglieder des Theater Lindenhof dem Thema Wald und seinen mannigfaltigen Bedeutungen.

Projektteam: Jonny Aubrey-Bentley, Leopold Benedict, Bartel Jespers, Imogen Mackenzie, Anita Pomario und Luca Zahn

Es spielen: Csenge Toth, Carola Schwelien, Linda Schlepps, Franz Xaver Ott, Bernhard Hurm, Luca Zahn

Pemiere: 3. März 2022, 20 Uhr

Theater Lindenhof Melchingen meets Bare Theatre Collective London

Das MA Theatre Lab ist ein Kurs für experimentierfreudige Theatermacher*innen an Londons berühmtester Akademie für Darstellende Kunst, der Royal Academy of Dramatic Arts. Hier entstand in einer Projektarbeit das Bare Theatre Collective: Ein Kollektiv sechs junger Künstler*innen aus England, Belgien, Italien und Deutschland, das Kunstproduktion interdisziplinär zwischen Tanz, Musik, Performance und Theater verortet. Mit einem spielerischen, experimentellen und körperlichen Zugang zur Theaterarbeit geht es dem Kollektiv darum die Bühnenästhetik für individuelle Einflüsse aus der Gruppe maximal zu öffnen. So werden verschiedene künstlerische Angebote und Beiträge aller Beteiligten, zum Beispiel Geschriebenes, Tanz, Bewegung und Gesang, zu Bildern und Szenen geformt, aus denen im Probenprozess ein Stück entsteht.

Die Schauspieler*innen des Theater Lindenhof begeben sich zusammen mit dem Bare Theatre Collective, auf eine zweimonatige gemeinsame Forschungsreise. In der Begegnung dieser beiden Gruppen, die zum ersten Mal aufeinandertreffen, wird es um Sprache und die Überwindung von Grenzen gehen. Um ein Spiel mit Visionen aus Kunst, Theater, Literatur und Poesie. Vor allem aber geht es um die Geschichten, die die Spieler*innen selbst zu erzählen haben.