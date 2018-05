Wald Freiheit- eine poetisch- musikalische Walderkundung auf dem Sophienberg mit Tine Kiefl, Florentine Blessing

Freigeister, Künstler oder auch Erholungsuchende zog es zu allen Zeiten in den Wald. Was suchten und was fanden sie? Und was hat der Wald mit Freiheit zu tun? In einem kurzweiligen Nachmittagsspaziergang führen uns die Försterin Florentine Blessing und die Schauspielerin und Försterin Tine Kiefl mit Geschichten, Musik und Lyrik durch den Kirchberger Stadtwald und den ehemaligen fürstlichen Landschaftspark „Sophienberg“. Bitte achten Sie auf geeignetes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung! Eine Kooperation des Forstamts Schwäbisch Hall, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Kreisverband Schwäbisch Hall e.V., der evang. Kirchengemeinde Kirchberg.

Sonntag, 10. Juni 2018, 15 - 17 Uhr.

Treffpunkt: Am Lindenbänkle, am Fuße des Sophienbergs zwischen Wohnmobilparkplatz/Neues Feuerwehrmagazin und Wanderparkplatz. Bitte nutzen Sie die Parkmöglichkeiten am Wohnmobilparkplatz, Hohenloher Str.

Vorverkauf über VHS Kirchberg, Tel. 0 79 54/98 01-17