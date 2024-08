Wald im Blick der Farben des Herbstes!

Die Farben des Herbstes regen unsere Sinne und unsere Kreativität an. Wir wollen mit Materialien, Farben und Formen arbeiten, die uns die Natur bietet und gestalten damit kleine Landart-Kunstwerke.

Den Wald mit allen Sinnen zu erleben, selbst aktiv zu werden und die Natur in ihrer ganzen Fülle zu erleben, das bietet die Veranstaltungsreihe "Wald im Blick". Gefördert von der Bürgerstiftung Gaildorf und in Zusammenarbeit mit renommierten Waldpädagoginnen und -pädagogen können Kinder vom Kindergartenalter bis einschließlich der Grundschule den Wald in Gaildorf entdecken.