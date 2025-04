Wald im Blick des Baumes

Bäume sind mehr als nur Holz. An diesem Nachmittag wirst Du die faszinierende Welt der Bäume auf eine ganz neue, spannende Weise entdecken.

Du lernst, die Bäume aus einer anderen Perspektive zu sehen – als lebendige Wesen mit ihren eigenen Geschichten.

Wir tauchen gemeinsam in die Geheimnisse verschiedener Baumarten ein, erfahren, wie sie leben, was sie zum Wachsen brauchen und was ihnen schadet. Um das Ganze noch lebendiger zu gestalten, warten spielerische Aktivitäten auf Dich, die Dir helfen, noch tiefer in die wundersame Welt der Bäume einzutauchen. Es wird ein Tag voller Entdeckungen, Natur und Freude.