Wald im Blick des Hüttenbaus

An diesem Nachmittag werden einfache Hütten und Unterstände gebaut. Du erfährst, wie Du einen stabilen Wetterschutz baust, was Du beachten musst, damit das Dach dicht ist und wie Du Deine Hütte gemütlich auspolstern kannst.

Den Wald mit allen Sinnen zu erleben, selbst aktiv zu werden und die Natur in ihrer ganzen Fülle zu erleben, das bietet die Veranstaltungsreihe "Wald im Blick". Gefördert von der Bürgerstiftung Gaildorf und in Zusammenarbeit mit renommierten Waldpädagoginnen und -pädagogen können Kinder vom Kindergartenalter bis einschließlich der Grundschule den Wald in Gaildorf entdecken.

Waldkleidung, die schmutzig werden darf und festes Schuhwerk

einen kleinen Rucksack mit Vesper und Getränk

evtl. Arbeitshandschuhe und Regenkleidung

Kostenlose Anmeldung bis freitags um 11 Uhr vor der Veranstaltung