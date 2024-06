Wald im Blick des Spurensuchers

An diesem Nachmittag streifen wir still und leise wie Trapper und Jäger durch den Wald. Wir folgen den Spuren der Tiere und tauchen ein in die stille Welt des Waldes.

Den Wald mit allen Sinnen zu erleben, selbst aktiv zu werden und die Natur in ihrer ganzen Fülle zu erleben, das bietet die Veranstaltungsreihe "Wald im Blick". Gefördert von der Bürgerstiftung Gaildorf und in Zusammenarbeit mit renommierten Waldpädagoginnen und -pädagogen können Kinder vom Kindergartenalter bis einschließlich der Grundschule den Wald in Gaildorf entdecken.