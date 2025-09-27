Wald im Blick des Waldhüttenbauens – für Familien

bis

Wanderparkplatz Haspelsee / Winzenweiler (an der L1066) 744505 Gaildorf

An diesem Nachmittag erschaffen wir gemeinsam eine Hütte mitten im Wald – ein kleines, schützendes Zuhause in der Natur.

Du wirst lernen, wie Du einen stabilen Unterschlupf baust, worauf Du achten musst, damit das Dach auch bei Regen dicht bleibt, und wie Du die Hütte gemütlich auspolstern kannst, damit sie einladend und warm wirkt. Ich zeige Dir, wie Du den besten Platz für Deine Hütte wählst und erkläre Dir, worauf es ankommt, damit Du Dich sicher fühlst. Wir werden dabei bestimmt viel Spaß haben. 

Info

Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Wald im Blick des Waldhüttenbauens – für Familien - 2025-09-27 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Wald im Blick des Waldhüttenbauens – für Familien - 2025-09-27 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wald im Blick des Waldhüttenbauens – für Familien - 2025-09-27 14:00:00 Outlook iCalendar - Wald im Blick des Waldhüttenbauens – für Familien - 2025-09-27 14:00:00 ical

Tags