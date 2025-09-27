Wald im Blick des Waldhüttenbauens – für Familien

An diesem Nachmittag erschaffen wir gemeinsam eine Hütte mitten im Wald – ein kleines, schützendes Zuhause in der Natur.

Du wirst lernen, wie Du einen stabilen Unterschlupf baust, worauf Du achten musst, damit das Dach auch bei Regen dicht bleibt, und wie Du die Hütte gemütlich auspolstern kannst, damit sie einladend und warm wirkt. Ich zeige Dir, wie Du den besten Platz für Deine Hütte wählst und erkläre Dir, worauf es ankommt, damit Du Dich sicher fühlst. Wir werden dabei bestimmt viel Spaß haben.