Puppen-Natur-Theater für Kinder von 2 bis 4 Jahren

Am Anfang war das Meer am Horizont der grauen Vorzeit, wo Himmel und die Erde sich begegnen. Es brummt das Universum, es hebt und webt das Meer, durch Wind, Flut und Ebbe. Eine Insel entsteht aus dem Wasser, mit Matrosengesang werden die Segel gehisst und plötzlich steht ihr vor einem Kuppelzelt. Es ist das Tor zum Wald. Tretet ein in das Herz des Waldes, hört das Holz knacken und die Zapfen knistern. Schaut, wie sich die Raupe in einen Schmetterling verwandelt und spürt seinen zarten Flügelschlag. Könnt ihr das Eichhörnchen springen sehen, die Regentropfen hören und das Wasser, dass um euch herum rauscht? Seid ihr schnell genug und erwischt die Fische, die um das Kuppelzelt herumschwimmen?

Das Stück „Wald-Klang-Meer“ ist ein interaktives und sinnliche Theatererlebnis für Kinder unter 4 Jahren. Durch haptische und akustische Erlebnisse, laden wir die Kinder ein, die Geheimnisse des Waldes und des Meeres mit allen Sinnen zu erfahren.