Wald tut gut! Waldbaden

Sie fühlen sich nach einer langen Arbeitswoche ausgelaugt und wünschen sich eine fachkundig angeleitete Auszeit zum Entspannen?

Wie wäre es mit einem Waldbad, nach dem Sie erfrischt und vitalisiert in das Wochenende gehen können? Die Teilnehmer erfahren Hintergründe zur positiven Wirkungsweise der Waldatmosphäre, genießen eine Teezeremonie und entspannen durch verschiedene Achtsamkeitsübungen mit allen Sinnen auf einer Waldlichtung abseits der Wege.

Herzliche Einladung zur Entspannung in der Waldatmosphäre!