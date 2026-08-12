Waldabenteurer

Wir haben was gegen...Langeweile in den Ferien

Bereits zum dritten Mal wollen wir zum Ende der Sommerferien gemeinsam den Wald unsicher machen. An mehreren Stationen könnt ihr in Kleingruppen eure Kentnisse und Fähigkeiten rund um den Wald testen. Zum Abschluss grillen wir gemeinsam Stockbrot.

Euch erwartet ein Vormittag voller Spiel, Spaß und Spannung. Das Forstamt Göppingen und ForstBW freuen sich auf einen erlebnisreichen Vormittag mit euch im Schlater Wald.