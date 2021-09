Waldbaden - einen natürlichen Kraftort finden

Der Wald, ein Sehnsuchtsort des Menschen, gilt als Symbol des Lebens. Um diesen noch besser kennen und lieben zu lernen lädt das Waldbaden (Japanisch: Shinrin Yoku) ein. Was in Japan als Waldmedizin praktiziert und ausgeübt wird, sollte auch bei uns verstärkt unterstützt werden. Die Wirkkräfte des Waldes auf den Menschen sind vorteilhaft. Fangen Sie gleich an. Ein persönlich abgestimmtes Waldbadenprogramm wartet auf Familien, Paare, Frauen- oder Männergruppen und Firmen.

Staunen – alle Sinne spüren – Meditation – neugierig sein

Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Atmosphäre anstecken und ganz "Wild auf Wald" werden. Ein Erlebnis, das nachhaltig wirkt.