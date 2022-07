Waldbaden für Männer

Der Alltag vieler Menschen ist geprägt durch anhaltenden Stress. Die Forderung möglichst flexibel und maximal leistungsfähig zu sein, kann zu einem enormen Druck führen, zum Gefühl, immer gehetzt zu sein und schließlich zur Erschöpfung. Um dem entgegenzuwirken, bietet die kommunale Gesundheitsförderung in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten am Samstag, 6. August, eine Waldbaden-Tour an. Das kostenlose Angebot richtet sich dieses Mal nur Männer.

Die Tour mit der zertifizierten Kursleiterin Jeannette Huber startet um 10 Uhr. Sie findet im Wald am Lemberg in Poppenweiler statt. Treffpunkt ist am Lemberg, Holzweg, Waldparkplatz bei der ehemaligen Deponie. Die dreistündige geführte Wanderung beinhaltet verschiedene Achtsamkeits- und Körperwahrnehmungsübungen sowie kleinere Meditationen. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei Jeannette Huber per E-Mail notwendig: FaszinationWaldbaden@gmx.de.

Waldbaden ist für jeden geeignet, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Bitte wetterangepasste Kleidung und bequeme Schuhe, etwas zum Trinken und Essen sowie eine Sitzgelegenheit/kleines Kissen mitbringen.

Vom Alltag abschalten und das Nerven-, Hormon- und Immunsystem beim langsamen Schlendern durch den Wald stärken – diese positiven Auswirkungen auf die Gesundheit soll das Waldbaden haben. Im Fokus dieser Methode steht der enge Kontakt zur Natur. Dieser hilft bei der Entschleunigung des Alltags und dabei, neue Lebensfreude zu schöpfen sowie die eigenen Energiereserven aufzufüllen.