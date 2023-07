„Höher, schneller, weiter!“ – Waldbaden für Männer

Diesem Leitsatz folgt häufig unser Alltag. Wir stehen unter Druck, fühlen uns gehetzt, sollen möglichst flexibel und maximal leistungsfähig sein. Anhaltender Stress, Erschöpfung und Überforderung sind Zeichen unserer Zeit. In den letzten Jahren ist das Thema "Burnout" stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Das möchte der Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport, Kommunale Gesundheitsförderung und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigsburg zum Anlass nehmen, alle Männer zum kostenlosen

Shinrin Yoku – Waldbaden und Achtsamkeit

einzuladen.

Lassen Sie sich einladen zu einem Bad aus Licht, Ruhe, Farben, Geräuschen und Sauerstoff. Durch Atem- und Qi Gong-Übungen stärken wir unser Immunsystem, aktivieren Selbstheilungskräfte, stoppen die Stresshormonausschüttung und atmen die positiven bioaktiven Substanzen des Waldes ein. Wir tauchen gemeinsam in die Natur ein, entschleunigen und erfahren mit allen Sinnen die entspannte Heilkraft des Waldes. Wer das einmal ausprobieren möchte, sollte an der Tour der zertifizierten Kursleiterin Jeannette Huber teilnehmen. Sie führt Interessierte

am Samstag, 05. August, um 10.00 Uhr durch den Wald am Lemberg in Poppenweiler.

Treffpunkt ist am Lemberg, Holzweg, Waldparkplatz bei der ehemaligen Deponie.

Die geführte Exkursion beinhaltet verschiedene Achtsamkeits- und Körperwahrnehmungs- übungen sowie kleinere Meditationen.

Waldbaden ist für jeden geeignet, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Bitte wetterangepasste Kleidung und bequeme Schuhe, etwas zum Trinken und Essen sowie Sitzgelegenheit/kleines Kissen mitbringen. Das Waldbaden dauert drei Stunden.

Anmeldung bei Jeannette Huber per E-Mail: faszinationwaldbaden@gmx.de.

Teilnehmer: max. 10 Personen www.ludwigsburg.de/gleichstellung

Ort: Wanderparkplatz bei der Deponie am Lemberg, Am Holzweg, 71642 Ludwigsburg