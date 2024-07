Waldbaden Kurs Shinrin Yoku

Waldbaden * Shinrin Yoku * Auszeit in der Waldesruh Das Waldbaden unterscheidet sich zum Spaziergang, einer Wanderung und dem Joggen im Wald in vielerlei Hinsicht! Wir tauchen ein in die Atmosphäre des Waldes mit allen Sinnen.

Wir aktivieren und stärken unseren Geruch- und Geschmacksinn, sensibilisieren unseren Spür- und Tastsinn und gymnastizieren unsere Augen für eine bessere Sicht durch verschiedene Übungen und Impulse, die ich anleite. Durch die Achtsamkeit in der Natur, den Terpenen, die Duftstoffe der Pflanzen und die heilende Farbe 'Grün' wirken sich positiv auf unser Immun- Hormon- und vegetatives Nervensystem aus. Stress wird abgebaut * der Blutdruck gesenkt * Herzkohärenz ausgeglichen * die Atmung reguliert uvm.

Der Wald hat für jeden seine spezielle Medizin *