Die kleinen Pandas Nima und Ketu leben hoch oben in den Bergen und haben ihrer Mama versprochen, immer in der Nähe zu bleiben und aufeinander aufzupassen. Doch Ketus Neugier wird immer größer und so stürzen sie sich eines Tages in ein großes Abenteuer… Nach dem Vorlesen darf sich jedes Kind eine Basteltüte mit Anleitung mitnehmen und zuhause basteln.

Ab 3 Jahren. Ohne Anmeldung.