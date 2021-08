Waldbaden & Mountainbiken

Herzliche Einladung zu einem besonderen Erlebnis: Erst hoch fahren, dann runter kommen… Wir biken gemeinsam ein paar Kilometer in mittlerem Tempo und genießen die Freiheit, das einmalige Fahrgefühl und Grün des Waldes. Oben angekommen können wir in Achtsamkeitsübungen unsere Alltagssorgen niederlegen und das Gedankenkarussell stoppen. Anschließend rollen wir mit dem MTB auf herrlichen Waldwegen weiter und nehmen einen tiefen Atemschluck aus der grünen Lunge des Waldes. Durch Waldbaden & MTB können wir offener und gelöster werden sogar heiterer und insgesamt positiver… probiere es aus! Die Veranstaltung für Erwachsene findet unter der Leitung von den zert. Waldbademeistern Andrea & Jochen Hahn in Eberstadt statt und kostet 30 Euro.

Information und Anmeldung unter info@waldnetzwerk.org und telefonisch unter 07131 994-1181. Alle WaldNetzWerk-Programme sind im Waldplaner und unter www.waldnetzwerk.org zu finden.