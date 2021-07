Waldbaden zum Kennenlernen

Dann möchte ich Sie herzlich zu einem Waldbad einladen. Keine Sorge, wir gehen nicht im Waldsee schwimmen.

Der Begriff Waldbaden ist die Übersetzung des japanischen Begriffes Shinrin Yoku, was genau übersetzt ?Baden in der Waldatmosphäre? heißt und in Deutschland einfach Waldbaden genannt wird. In Japan ist das Shinrin Yoku eine wissenschaftlich erforschte und anerkannte Heilmethode und man bekommt das Waldbaden auf Rezept. Ein Bad im Wald regt das Immunsystem an und stärkt die Abwehrkräfte. Es wirkt unterstützend gegen Herz-Kreislauferkrankungen und Burn-Out, baut Stress ab, fördert die Sozialkompetenz und erzeugt ganz einfach Glücksgefühle.Was werden wir tun? Wir schlendern ganz langsam und achtsam durch den Wald und öffnen dabei alle Sinne. Wir achten abwechselnd auf Geräusche oder Gerüche, nehmen uns Zeit Dinge anzufühlen, wirklich anzuschauen und dabei die Augen zu entspannen. Wir werden bewusst atmen und auch eine Zeit mit uns allein im Wald verbringen. Außerdem wollen wir auch noch gemeinsam kreativ sein, rasten, staunen und einfach viel Spaß haben.Hinweis: Dieser Kurs ist für Erwachsene konzipiert! Bitte tragen Sie festes Schuhwerk und kleiden Sie sich der Witterung angepasst. Zudem bitte ein Getränk und eine Sitzunterlage mitbringen.