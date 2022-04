"Baden in der Waldluft" - so lautet die Übersetzung des japanischen "Shinrin Yoku".

Den Wald bewusst mit allen Sinnen erleben, den Duft von Nadelgehölz, Pilzen und frischem Moos einatmen und dabei Glücksmomente sammeln und die Entschleunigung genießen.

Beginnend am Treffpunkt tauchen wir in das "grüne Zelt" ein und begeben uns hinein in einen wunderschönen Mischwald. Der Rundweg führt uns in den mal dichten, mal lichten Forst, vorbei an idyllisch gelegenen Orten. Dabei begleiten uns einige Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen.

Der Kurs ist für Teilnehmende ab 16 Jahren konzipiert. Bitte keine Hunde mitbringen. Die Streckenlänge beträgt ca. 2,5 km. Bitte Getränk mitbringen. Achten Sie auf wetterangepasste/warme Kleidung und festes Schuhwerk. Ein Rucksack ist empfehlenswert. Parken bitte nur an den ausgeschilderten Waldparkplätz