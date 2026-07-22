Wohltuendes Waldbaden

Waldbaden oder „Shinrin Yoku“, wie die Japaner sagen, beschreibt den bewussten Aufenthalt im Wald zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens.

Das inzwischen weltweit praktizierte Waldbaden fördert nachweislich und nachhaltig unsere Gesundheit.

Durch einen ausgedehnten Aufenthalt im Wald werden Körper, Geist und Seelegekräftigt, so dass eine langanhaltende wohltuende Wirkung erreicht wird. Wissenschaftlich erwiesen ist zum Beispiel, dass der Wald den Lärm nimmt, Grün in der medizinischen Farbtherapie beruhigend wirkt, federnder Waldboden für Entlastung bei Gelenk- und Rückenbeschwerden sorgt, die Baumkronen durch ihr Blätterdach und durch Verdunstung dafür sorgen, dass im Wald eine angenehme Kühle und gute Luftfeuchtigkeit herrscht und Wind und Lichtintensität geringer sind.

Von Mai bis Oktober wird das Waldbad Waldheilkundlerin Regina Huwald werden während des Aufenthaltes im Wald Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen durchgeführt. Bewegung, bewusstes in die Stille gehen und das Einatmen der heilsamen Wirkstoffe der Bäume tragen ebenfalls zur Steigerung des Wohlbefindens bei.

Ideal für alle, die der Hektik entfliehen möchten – ein Erlebnis, das Achtsamkeit, Entspannung und Naturgenuss verbindet. Die nächsten Termine für das Waldbaden sind Samstag, 1. August und Samstag, 5.September 2026. Treffpunkt ist jeweils um 15.00 Uhr am Gradierwerk imSalinenpar