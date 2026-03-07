Walderlebnisnachmittag für Kinder

Wir haben was gegen...verpasste Abenteuer!

Heute geht es mit dem Förster in den Wald. Er gibt euch einen Einblick in seinen besonderen Arbeitsplatz und ihr werdet dabei viel Interessantes über die Bäume und die Tiere des Waldes lernen. Revierleiter Michael Schwarz lädt euch zu einem erlebnisreichen Nachmittag mit viel Spiel und Spannung ein, bei dem ihr den Wald mit allen Sinnen erleben und entdecken dürft. Bei einem Waldquiz könnt ihr zum Schluss zeigen, was ihr alles über den Wald gelernt habt.

Für wen?Kinder von 8 – 12 Jahren, ohne Begleitung

Treffpunkt:Kuchen, Parkplatz Eisweiher, siehe OpenStreetMap